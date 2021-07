Potsdam

Über den Sinn von direkter Demokratie lässt sich streiten. Es kommen nicht zwangsläufig die besten Entscheidungen zustande, wenn das Volk direkt das Zepter schwingt. Ob zum Beispiel die Briten mit ihrer Volksabstimmung über den Brexit wirklich glücklich werden, darf man bezweifeln. Aber Negativbeispiele wie dieses sind nicht der Grund dafür, dass Regierung, Parlament und Kommunalvertreter in Brandenburg das Heft des politischen Handelns so ungern aus der Hand geben. Der bundesweite Verein „Mehr Demokratie“ findet das Demokratieverständnis in Brandenburg jedenfalls aus der Zeit gefallen. Die Hürden für ein erfolgreiches Volksbegehren seien einfach zu hoch. Auch deswegen habe es einen Volksentscheid in der neueren Geschichte des Landes noch nicht gegeben. Man muss nicht jede Forderung des Vereins übernehmen – aber dass für ein Volksbegehren in Brandenburg „Eintragungen in die amtlichen Eintragungslisten ... in den Amtsräumen der Abstimmungsbehörde zu leisten“ sind, klingt wirklich nicht volksnah. Es klingt wie das alte Preußen selbst. Dass die Stimmabgabe auch leichter gehen kann, beweist das vom Verein „Mehr Demokratie“ gelobte Bayern. Dort muss „jede stimmberechtigte Person ausreichend Gelegenheit“ finden, sich zu beteiligen. Ratshäuser sind nur „in der Regel“ der Ort der Stimmabgabe. Es sind andere Orte möglich. Was in Bayern schon lange Usus ist, sollte auch in Brandenburg möglich sein. Sich bei einer wichtigen Entscheidung ohne künstliche Hürden äußern zu können, ist noch weit von Populismus entfernt. Es ist vielmehr die Grundlage von Demokratie.

Von Rüdiger Braun