Potsdam

Lolli-Tests: ein niedlicher Name für ein unkompliziertes Produkt. Die Corona-Testmethode ist längst nicht so unangenehm wie bei herkömmlichen PCR-Tests, bei denen die Stäbchen so weit in die Nase oder in den Rachenraum gesteckt werden, dass einem die Tränen in die Augen schießen oder der Würgereiz packt. Rund 30 Sekunden muss man beim Lolli-Test an einem Stäbchen nuckeln – das kriegt jeder hin.

Und weil die Lolli-Tests auf der PCR-Methode beruhen, die genauer ist als die Antigen-Schnelltests, macht sich das Robert-Koch-Institut dafür stark. Werden bald also auch in Brandenburg alle Schüler vor Unterrichtsbeginn am Probestäbchen lutschen? Danach sieht es nicht aus.

Skepsis ist angebracht

Die Skepsis des Bildungsministeriums gegenüber der neuen Methode kommt nicht von ungefähr. Der Aufwand hinter den Lolli-Tests ist groß. Täglich müssen Proben hunderter Klassen ins Labor gekarrt werden – und die Ergebnisse liegen erst Stunden später, vielleicht erst am nächsten Tag vor.

Widerstand dürfte aber vor allem auch aus der Lehrerschaft kommen. Die Lehrer hatten sich im März schlicht geweigert, dass unter ihrer Aufsicht Corona-Tests durchgeführt werden. Wenn sich an diesen Vorbehalten nichts geändert hat, werden es die Lolli-Tests in Brandenburgs Schulen schwer haben – mögen sie noch so einfach sein.

Von Torsten Gellner