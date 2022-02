Potsdam

Was essen wir morgen? Eine alltägliche Frage, die inzwischen auch Brandenburgs Politik beschäftigt. Es geht dabei nicht um den Einkaufszettel, sondern um grundlegende Fragen der Nahrungsmittelproduktion, um die Umwelt und Gesundheit. Brandenburg soll eine Ernährungsstrategie erhalten, deren Hauptziel eine stärker regional geprägte Ernährung ist. Gleichzeitig will die Strategie aber auch den Weg hin zu einer gesünderen Ernährung aufzeigen – das klingt nach Ernährungspyramiden, Zuckerverbot und gezügelte Fleischeslust, also wenig freudvoll. Zu viel Paternalismus kann da schnell zum Appetitverderber werden.

Die Frage einer nachhaltigeren Ernährung wird sich aber auch so stellen: Denn in einigen Jahren werden zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben, die essen und trinken wollen. Dazu erschien vor zwei Jahren eine Studie im Fachmagazin „Lancet“. 37 Forscher, darunter der Potsdamer Klimaforscher Johan Rockström (der schon ein Kochbuch veröffentlich hat), listeten auf, was für jeden abfällt, wenn die Nahrungsmittel gerecht verteilt sind und der Planet nicht immer weiter ausgebeutet werden soll.

Theoretisch bliebe dann für jeden Esser täglich ein Drittel Hühnerei, 14 Gramm Fleisch, ein Viertel Liter Milch und vor allem Obst und Gemüse zur Sättigung. Unter diesen Vorzeichen die hiesigen Lebensmittelproduzenten zu stärken, wäre nicht die schlechteste Idee.

Von Torsten Gellner