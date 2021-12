Potsdam

Die Wälder in Brandenburg haben sich seit 2018 erholt. Das heißt aber keineswegs, dass es dem Wald gut geht. Auch der grüne Umweltminister Axel Vogel beklagt, dass immer noch jeder fünfte Baum im Land schwere Schäden aufweist und seine lichte Krone ein trauriges Bild abgibt. Das Schlimmste am neuen Waldbericht ist jedoch, dass man die Ursache für die leichte Entspannung gut benennen kann. Es hat im Mai und August viel geregnet. In Zeiten des Klimawandels ist das aber gerade für das trockene Brandenburg nicht mehr der Normalzustand. Es ist damit zu rechnen, dass wieder sehr heiße und trockene Jahre kommen – und die werden dem Wald zusetzen. Nach etwas besseren Aussichten gefragt hebt der Minister die Hände.

In der Krise aktiv werden

Aber es gibt ein paar Stellschrauben. Eine nennt Vogel selbst: Die Jäger müssen durch eine Jagdnovelle motiviert werden, denn sonst macht das knabbernde Wild alle Anstrengungen zum Waldumbau zunichte. Aber zusätzlich müssten Forstgemeinschaften gefördert werden. Das könnte dem Flickenteppich aus kleinteiligem Waldbesitz entgegenwirken und ebenfalls dem Waldumbau zugute kommen. Nicht zuletzt ist die Frage der Linken im Landtag berechtigt, warum ausgerechnet in solchen Krisenzeiten die Zahl der Waldarbeiter verringert werden muss.

Lesen Sie auch: Brandenburgs Wald erholt sich 2021 kaum

Von Rüdiger Braun