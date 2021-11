Kommentar: Wir brauchen Reformen für die Pflege

Potsdam

Während sich in Brandenburg täglich mehr Menschen mit dem Covid-19-Virus infizieren, werden die Intensivbetten im Land knapper. Pflegekräfte und Ärzte warnen vor dramatischen Folgen und appellieren an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen und wenn möglich, die Kontakte zu reduzieren. Kurz: Die Situation in den Krankenhäusern ist schlimm, wieder einmal muss man leider sagen.

Erneut liegt die Last auf der Pflege

Denn bereits im Winter liefen die Intensivbetten voll, schon damals forderten Pflegekräfte eine Reform des Gesundheitswesens und bessere Arbeitsbedingungen. Viel passiert ist seither leider nicht. Die Auswirkungen lassen sich nun beobachten. Denn die vierte Welle ist schlimmer als alles Bisherige in der Pandemie. Die Inzidenzen im ganzen Land klettern täglich auf neue Rekorde, auch in Brandenburg. Dazu kommt eine neue Variante aus Südafrika auf Deutschland zu, die bisher wenig erforscht ist und von der Virologen befürchten, sie könnte ansteckender sein als die bisher dominierende Delta-Variante des Covid-Virus.

Leidtragende wären wir alle

Es ist daher an der Zeit, die Pflege und das Gesundheitswesen endlich ausreichend zu reformieren und vor allem zu finanzieren. Sollte das nicht zeitnah gelingen und noch mehr Pflegepersonal das Handtuch schmeißen als bisher, wären wir alle die Leidtragenden.

Von Gesa Steeger