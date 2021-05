Potsdam

“Never change a running system“, heißt es so schön: Ändere niemals ein funktionierendes System. Auf die Brandenburger Impfkampagne gemünzt taugt dieser Spruch natürlich nicht. Denn sie war niemals ein reibungsloses System. Aber immerhin ist es in den vergangenen Wochen gelungen, das Tempo zu steigern.

Lesen Sie:Impfzentren vor dem Aus? Brandenburg vor neuer Impfstrategie

Wenn man ausgerechnet jetzt die Impfzentren herunterfahren will, braucht man nicht nur gute Argumente. Man braucht Lösungen für die sich abzeichnenden neuen Probleme. Wie kommen Menschen an einen Termin, die keinen Hausarzt haben? Wird die Terminvergabe dezentralisiert? Wie verhindert man, dass Ärzte Freunde, Bekannte und Familie bevorzugen? Wie sichert man die bereits vereinbarten Zweitimpfungen ab?

Was ist mit den 200.000 Impfungen pro Woche?

Die Abschaffung von Impfzentren will also gut geplant werden. Es spricht ja auch einiges dafür. In den vergangenen Wochen spielten die Zentren teilweise nur noch eine marginale Rolle beim Impfgeschehen.

Trotzdem stellt sich noch eine ganz andere Frage: Ministerpräsident Woidke, Innenminister Stübgen und andere hatten mehrfach betont, dass das Brandenburger Impfsystem in der Lage sei, 200.000 Impfungen pro Woche zu bewerkstelligen, wenn nur genügend Stoff da sei. Warum kommt das System dann schon bei 150.000 Einheiten an seine Grenzen, jetzt, da der Stoff da ist? War das alles etwa nur heiße Luft?

Brandenburg ist jetzt in der Beweispflicht. Die Zeit, in der man alles auf den Bund und die Impfstoffhersteller schieben konnte, die ist jetzt vorbei.

Von Torsten Gellner