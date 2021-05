In der deutschen Politik gibt es viele Russlandversteher – besonders in der ehemaligen DDR. Der jüngste Akt von Staatsterroismus in Belarus bringt sie in eine unangenehme Lage. Denn Lukaschenko hält sich nur an der Macht, weil er von Moskau gestützt wird, sagt MAZ-Redakteur Thorsten Keller.