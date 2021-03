Potsdam

Beamte sind die Leibgarde des Staates, per Eid sind sie Demokratie und Rechtsstaat zu besonderer Treue verbunden. Deshalb dürfen sie nicht streiken, können versetzt werden – genießen aber im Gegenzug lebenslange Beschäftigung und eine gute Altersversorgung. Es ist deshalb von außerordentlicher Bedeutung, dass diese Menschen loyal zu den Werten der Verfassung stehen – gerade in Zeiten der Anfechtung.

Es geht nicht um kritische Facebook-Kommentare

Es ist richtig, die Bewerber für diese staatstragenden Funktionen vor ihrer Einstellung darauf zu prüfen, ob ihr Eid nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Die Regelanfrage in den Verfassungsschutz-Datenbanken würde nur schwerwiegende Verdachtsmomente zutage fördern – die Mitgliedschaft in einer Neonazigruppe etwa. Kritische Facebook-Äußerungen, eine AfD-Mitgliedschaft oder dergleichen liegen unterhalb der Schwelle dessen, was in die nachrichtendienstlichen Akten wandert. Natürlich haftete der ganzen Sache etwas Aktionistisches an. Allerdings muss sich die Demokratie auch nicht wehrloser geben als sie ist.

Rechten träumen vom Marsch durch die Institutionen

Rechte Vordenker predigen schon lange den Marsch durch die Institutionen, manche praktizieren dieses von der Linken geklaute Prinzip bereits. Man wundert sich, wie viele persönliche Daten in rechten Netzwerken landen. Insofern muss der Staat die Brandmauer nach rechts festigen.

Von Ulrich Wangemann