Potsdam

Bei allen Vergleichen zwischen erster und zweiter Coronawelle stechen doch Unterschiede ins Auge. Die Testkapazitäten sind erheblich ausgeweitet worden. Einen erheblichen Anteil daran haben junge Firmen, die mit unternehmerischer Energie und Unbekümmertheit zu werke gehen. Es ist diese Mischung aus Wissen und Wollen, die auch Tech-Pioniere wie Tesla-Chef Elon Musk am Standort Deutschland fasziniert.

Kampfpreise und PR

Auf dem Flughafen BER hat ein solches Unternehmen jetzt ein Corona-Testzentrum hochgezogen. In Startup-Manier haben die Rostocker ihren nunmehr vierten Flughafen-Standort eröffnet – und laden ausdrücklich auch nicht-Flugpassagiere zum Abstrich ein. Die Gentest-Tüftler scheuen keine PR-Aktionen wie die kostenlose Testung der Rostocker Bürger, werben mit Kampfpreisen und mischen so die Szene auf. Rostock bezeichnete sich im April in der Folge der Reihentestung als „erste coronafreie Stadt“ (mittlerweile sind es wieder hunderte Fälle).

Der Allgemeinheit kann diese Herangehensweise nur recht sein. Wer seinen Negativtest in der Tasche hat, kann wieder voll am Leben teilnehmen. Unternehmergeist wird auch im Rennen um den Impfstoff eine entscheidende Rolle spielen. Wer ihn als erstes auf den Markt bringt, macht das Geschäft. Das setzt enorme Kräfte frei.

Von Ulrich Wangemann