Es fehlen die weißen Kittel

Warum hat das drohende Corona-Elend in den Altenpflegeeinrichtungen bislang nicht annähernd so viele Menschen alarmiert wie Covid-19-Fälle in Krankenhäusern? Eigentlich ist der Umstand verwunderlich, sind doch 3,6 Millionen Menschen in Deutschland von Pflege abhängig – was für eine mächtige Lobby! Eigentlich.

Wo sind die Lautstarken?

Was den Heimen fehlt, ist eine starke, selbstbewusste und sich gut artikulierende Berufsgruppe, die für ihre Interessen kämpft und Druck ausüben kann. An Krankenhäusern ist es die Ärzteschaft, die sich wenig bieten lässt. Ärzte gelten als Respektspersonen, sie wissen sich zu wehren. Krankenhäuser sind außerdem Prestigeobjekte der Kommunen. Man liefert sich einen Wettbewerb um Patienten und Ärzte, hamstert Auszeichnungen.

Domäne schlecht bezahlter Helfer

Währenddessen sind Altenpflegeeinrichtungen die Domäne von meist schlecht bezahlten Helfern. Dort wird geackert, viele Pfleger kommen aus dem Ausland und formulieren deshalb nicht so offensiv ihre Bedürfnisse. Ruhm winkt keinem der Beteiligten – die weißen Kittel fehlen. Mancher Bürger will auch gar nicht so genau wissen, was sich in den Heimen abspielt. Ob Corona der Altenpflege mehr Aufmerksamkeit bescheren wird? Kurzzeitig vielleicht. Für mehr wird es, so steht zu befürchten, nicht reichen.

Von Ulrich Wangemann