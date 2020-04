Hilfe für kleine Unternehmen, Krankenhäuser, Eltern ohne Kita-Betreuung: Mit einem neuen Kredit über rund 2 Milliarden Euro will Brandenburgs Landesregierung Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise finanzieren. Für 2020 sollte das reichen, meint Ministerpräsident Woidke. Was 2021 passiere, sei hingegen unsicher.