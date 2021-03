Potsdam

Das Oster-Gefühl des Jahres 2021 in einem Wort? Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wohl: Erschöpfung. Deutschland ist mittendrin in der dritten Corona-Welle, mutierte Virusvarianten verbreiten sich, das Impfen geht nicht schnell genug voran, und noch immer sterben Infizierte auf den Intensivstationen. Die Menschen sind ausgebrannt nach einem Jahr voller Sorgen, Anstrengungen und Enttäuschungen. Deutschland hat den Corona-Burnout.

Die innere Gewissheit, dass es besser werden kann

Und wo bleibt die Hoffnung? Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln, hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer gesagt. Die Auferstehung, das Leben nach dem Tod, sind für Christen ein Quell der Hoffnung. Aber auch für Nichtgläubige ist das Frühjahr eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs. Jeder Mensch, der nicht durchdrehen will, braucht diese innere Gewissheit, dass es besser werden kann, um Kraft zu schöpfen für schwierige Zeiten.

Die Mehrheit will gesund durch die Krise kommen

Die große Mehrheit will vor allem gesund durch diese Krise kommen. Will überleben ohne Langzeitfolgen. Dafür sind die Menschen auch bereit, Einschränkungen hinzunehmen, Verzicht zu üben, Zumutungen zu ertragen. Das haben Umfragen immer wieder bestätigt. Diese Bereitschaft ist ein großes Pfund für alle, die in der Krise Verantwortung tragen. Aber sie ist nicht endlos. Wenn Politik widersprüchlich wird, wenn Entscheidungen nicht mehr klar nachvollziehbar sind, dann schwindet Vertrauen. Und was das angeht, sind wir an einem kritischen Punkt.

Am Ende sieht keiner mehr durch

Ministerpräsidenten, Bundesminister, Landräte, Bürgermeister, Abgeordnete: Sie alle wollen den Menschen eine Perspektive geben, wollen Wege aus der Krise weisen. Das ist gut und nachvollziehbar. Aber wenn daraus ein Überbietungswettbewerb wird und diese Wege doch wieder in der Sackgasse landen, dann entsteht irgendwann ein gefährlicher Frust und eine noch gefährlichere Gleichgültigkeit. Am Ende sieht keiner mehr durch im Wirrwarr der Eindämmungs- und Öffnungsverordnungen, und das Chaos regiert.

Helft den Unternehmern, helft den Eltern!

Bisher waren die Warnungen der Wissenschaftler vor steigenden Infektionszahlen stets zutreffender als die Öffnungsszenarien der Politiker. Erst wenn ausreichend Menschen geimpft sind, wird es wieder aufwärts gehen. Das ist – trotz des neuerlichen Rückschlags mit dem Astrazeneca-Impfstoff – in diesem Jahr zu schaffen, so lautet die frohe Botschaft. Doch bis dahin gibt es keine Rückkehr zur Normalität. Diese Wahrheit kann man den Menschen ruhig zumuten, sie ahnen es ohnehin. Das heißt: Arbeitet daran, den Lockdown erträglicher zu machen, unterstützt Unternehmer, Künstlerinnen, Eltern – aber hört auf mit dem Hin und Her aus Öffnen und Schließen! Das macht die Leute noch erschöpfter, als sie es jetzt schon sind.

Von Henry Lohmar