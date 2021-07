Potsdam

Der Streit um die Finanzierung der Freien Schulen in Brandenburg hat eine lange Vorgeschichte – und er scheint kein Ende zu nehmen. Schon unter der rot-roten Koalition waren die Zuschüsse für die Freien gekürzt worden. Eltern und Schüler hatten damals sogar ein Protest-Camp vor dem Landtag aufgebaut, aber vergebens: Das Verfassungsgericht hat die Finanzierung gebilligt.

Die Rechtsstreitigkeiten dauern bis heute an, und der Druck auf die Einrichtungen wächst nun durch die Schulgesetz-Reform, die Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vorhat. Sie will die Finanzierung klar regeln, aber die Privatschulen an der kurzen Leine halten. Man kann die Haltung durchaus verstehen, schließlich ist die Haushaltslage angespannt.

Es geht auch um Köpfe

Vielleicht geht es in diesem Streit aber auch um mehr – nämlich um Köpfe. Die Freien Schulen drängen auf höhere Zuschüsse, um konkurrenzfähige Gehälter zahlen zu können, während das Bildungsministerium selbst Personal für die öffentlichen Schulen braucht.

Sollte das neue Schulgesetz so durchgehen, dürfte es für die Privaten immer schwerer werden, sich im Konkurrenzkampf zu behaupten. Bevor es soweit kommt, sollten Verbände und Ministerium sich an einen Tisch setzen und einen Kompromiss suchen. Für die Vielfalt der Schullandschaft wäre es zu wünschen.

Von Torsten Gellner