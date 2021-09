Potsdam

Soll die Allgemeinheit weiter für Lohnausfälle Ungeimpfter einspringen, wenn diese in Quarantäne müssen? Das scheint von Tag zu Tag absurder, denn jeder Brandenburger kann sich mittlerweile problemlos impfen lassen. Ein gesunder Arbeitnehmer, der sich der Immunisierung verweigert, wird demnächst in Bayern und Baden-Württemberg die finanziellen Folgen selbst tragen müssen, wenn er nach Kontakt mit Infizierten in Zwangsurlaub geschickt wird.

Warum zaudert die Landesregierung?

Brandenburgs Landesregierung dagegen zaudert. Warum eigentlich? Impfen ist ein Akt der gesellschaftlichen Solidarität. Nur eine hohe Impfquote wird der Pandemie irgendwann ein Ende bereiten. Wer diese Solidarität vermissen lässt, sollte nicht auf Hilfszahlungen eben dieser Gesellschaft vertrauen. Zusammenhalt ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht unmoralisch, wenn eine Regierung den Druck erhöht.

Verwerflich wäre es vielmehr, würden die politischen Entscheidungsträger tatenlos zuschauen, wie die Pandemie sich zur unendlichen Geschichte entwickelt und das Leben aller Bürger dauerhaft behindert – nur weil ein paar Leute irgendwas bei Facebook gelesen haben. Oder weil alles andere im Leben gerade wichtiger war als der Gang zum Arzt. Wir werden unser normales Leben nicht zurückerhalten, wenn jeder tut, was für ihn am bequemsten ist.

Von Ulrich Wangemann