Potsdam

In helle Aufregung geriet gestern der Landtag: Alle für geplanten Sitzungen von Fachausschüssen wurden kurzfristig abgesagt; eingeladene Experten wieder ausgeladen. Eine eilig verkündete Verfügung schränkte den ohnehin limitierten Zutritt in das Hohe Haus weiter ein. Besucher müssen nun gänzlich draußen bleiben. Was war geschehen? Die Angst vor Corona treibt derzeit viele Abgeordnete um. Dazu trug bei, dass am Dienstag zwei Fälle von infizierten Landespolitikern bekannt wurden (Woidke/ SPD und Galau/ AfD). Weil die Lage unübersichtlich schien, versetzte sich das Parlament quasi selbst in einen Ausnahmezustand.

Der sollte allerdings nicht zu häufig vorkommen. Dafür benötigt der Landtag allerdings klare, nachvollziehbare Festlegungen, einen Plan, was im Fall einer Reihe von positiv getesteten Abgeordneten noch möglich ist und was nicht. Dazu war genügend Zeit, jetzt muss zügig nachgebessert werden. Denn die Virus-Gefahr wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Auch sollten alle technischen Voraussetzungen vorhanden sein, damit Ausschüsse per Video jederzeit in guter Bild- und Tonqualität tagen können. Wichtig ist auch, die Geschäftsordnung zu ändern, damit auch ohne Präsenz Abstimmungen stattfinden können. Das ist gerade in den anstehenden Etat-Beratungen zwingend.

Von Igor Göldner