Die Bereitschaft der Brandenburger, in Parteien mitzumachen, unterliegt langfristigen Trends und zugleich kurzfristigen Moden. Erinnert sich noch jemand an die Piraten? Sie waren die Senkrechtstarter der frühen 2010er-Jahre und hatten vor gut zehn Jahren mehr als tausend Mitglieder. Geblieben ist davon nicht einmal die Hälfte, in aktuellen Debatten spielt die Partei keine Rolle mehr. Digitalisierung ist in den Programmen aller Parteien unter den Top-Prioritäten angekommen. Als Ein-Themen-Partei ging den Piraten schlicht die Luft aus.

Die Grünen haben ihre Nische verlassen

Interessant wird es, wenn sich Mitgliedertrends verstetigen. Die märkischen Grünen, die nach 1990 lange Jahre eine Spartenveranstaltung waren, legen einen beeindruckenden Höhenflug hin. Sie haben sich aus der Öko-Ecke herausgearbeitet. Themen wie Verkehr, Kohleausstieg, Klimaschutz, artgerechte Tierhaltung und Lebensmittelsicherheit sind gesellschaftlich hoch relevant – als Regierungspartei können die Grünen Teile ihres Programms konkret umsetzen und werden dafür mit neuen Mitgliedsanträgen belohnt. Außerdem können sie nun Karrieren im Politik- und Regierungsbetrieb ermöglichen – auch das hilft, Anhänger um sich zu scharen.

Ein Fleck im Lebenslauf?

Die AfD könnte am Wendepunkt stehen. Sie hat einige Mitglieder verloren und begründet das mit dem aussortieren von Karteileichen. Es könnte allerdings auch sein, dass einigen AfDlern doch etwas flau wird angesichts der Aussicht, einem vermutlich bald bundesweit vom Verfassungsschutz beobachteten Verein anzugehören. So etwas macht sich schlecht im Lebenslauf.

