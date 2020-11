Potsdam

Eine gemeinsame Personalpolitik zweier Konzerne – das hat Seltenheitswert. Bahn und Leag sind allerdings nicht die einzigen Unternehmen, die einander aushelfen, wenn Not am Mann ist. In der Luftfahrtbranche etwa ist klar: Wenn der eine Triebwerkshersteller eine Flaute meistern muss, der andere aber Leute sucht, dann werden die beiden Personalchefs durchaus zum Telefon greifen, um die weltweit gesuchten Spezialisten in der Region zu halten.

Ein politisches Projekt

Der Lausitz-Pakt allerdings geht weiter: Er trägt Züge eines Generationenvertrags. Jene Belegschaft, die das Projekt deutsche Braunkohleförderung bis zum Jahr 2038 abwickeln soll, würde im Zukunftsprojekt Verkehrswende eine neue Berufung finden. Statt Kohlebaggern sollen diese Fachleute ICEs warten. Beide Unternehmen handeln nicht aus Gutherzigkeit, sondern aus wirtschaftlichem Kalkül. Eine Abwanderung gut ausgebildeter Techniker wäre für beide Unternehmen eine Katastrophe, für die Lausitz ebenso.

Die Politik hat mit der Expansion des Instandsetzungswerks gezeigt, dass von den Strukturwandel-Milliarden auch etwas in Regionen ankommt. Denn täuschen wir uns nicht: Die Entscheidung für Cottbus war eine politische. Das neue Werk wäre ohne die Fördermittelzusagen womöglich anderswo angesiedelt worden.

Von Ulrich Wangemann