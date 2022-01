Potsdam

Die bislang sehr strengen Vorschriften einer zweiwöchigen Quarantänezeit im Fall einer Infektion mit Omikron müssen dringend gelockert werden. Dieses Thema steht ganz oben auf der Agenda der nächsten Bund-Länder-Runde am Freitag. Eine Neujustierung jetzt ist sinnvoll und notwendig und es scheint, als würde sich auch die regierende Koalition in Brandenburg einem solchen Schritt nicht entziehen wollen.

Fest steht, dass die Lage in den Ländern dann kritisch wird, wenn die Prognosen eintreten und sich plötzlich sehr viele Menschen gleichzeitig anstecken und in Quarantäne gehen müssen. Da ist es unerheblich, ob sie symptomlos sind oder nicht – sie stehen als Arbeitskräfte in Kliniken oder bei der Feuerwehr nicht mehr zur Verfügung. England hat es vorgemacht. Dort können geimpfte Menschen nach sechs Tagen einen Schnelltest machen, der am Folgetag wiederholt wird. Sind beide Tests negativ und die Betroffenen nicht krank, ist die Quarantäne zu Ende. Aber auch die Befreiung für Kontaktpersonen, die bereits dreimal geimpft sind, sollte in den Blick genommen werden.

Am Ende ist das Ganze immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Gefahren. In jedem Fall darf die Omikron-Variante nicht zu einem Risiko für das Funktionieren der Infrastruktur werden.

Von Igor Göldner