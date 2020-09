Potsdam

Die Freigabe von Sport-Großveranstaltungen für ein Teilpublikum ist ein riskantes Experiment. Beim ersten Hinweis auf vermehrte Ansteckungen in Stadien sollte es sofort abgebrochen werden. Natürlich ist die Zeit der Geisterspiele gerade für Sportvereine, die nicht am großen Topf der TV-Übertragungs-Einnahmen teilhaben, eine schlimme finanzielle Zumutung. Die unteren Ligen leben zu einem guten Teil von Eintrittserlösen.

Jedoch ist es schwer zu vermitteln, warum Schüler Masken tragen sollen, während Fans künftig 90 Minuten bei Gesängen und Torjubel im Stadion zusammen verbringen dürfen. Der Appell an die Fans, sich vernünftig zu verhalten im Stadion, wird zwar vom Alkoholverbot bestärkt. Allein: Ein echter Ultra wird sich nicht still in die Tasche freuen, wenn ein Tor fällt.

Ein falsches Signal könnte ankommen

Fußballspiele sind verglichen mit Zugfahrten und Einkaufen Luxus-Ereignisse. Niemand muss unbedingt ins Stadion. Doch hat der Sport eine laute Lobby, die hier bundesweit Druck ausgeübt hat. Brandenburg hat noch Glück: Sport-Großveranstaltungen gibt es kaum. Deshalb kann die Landesregierung die Lockerung in der Tat als Probebetrieb behandeln. Man kann nur hoffen, dass in der Bevölkerung nicht ein falsches Signal ankommt. „Tummelt Euch, die Gefahr ist gebannt“ – das wäre fatal.

Von Ulrich Wangemann