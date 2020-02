Charmeoffensive – damit der Rubel rollt

Potsdam

Brandenburgs Unternehmen haben schon sehr früh ein Ende der Strafmaßnahmen der EU gegen Russland gefordert. Aber der Krieg in der Ostukraine zieht sich hin, eine Aufhebung des Handels-Banns ist nicht in Sicht. Die Cottbuser IHK geht nun – stellvertretend für die übrigen Kammern im Land – einen alternativen Weg und macht einen Außenposten in Moskau auf.

Das kann ökonomisch gesehen ziemlich sinnvoll sein und kollidiert auch nicht mit den Sanktionen. Denn viele Wirtschaftszweige sind gar nicht von den Sanktionen betroffen. Kleine und mittlere Unternehmen – und die repräsentiert die IHK überwiegend – können durchaus gute Geschäfte machen im größten Land der Erde. Kontakte sind entscheidend. Die haben Brandenburger Firmenlenker eher als ihre Kollegen aus dem Saarland. Das neue Anbahnungsinstitut in der Hauptstadt kann für die in Russland so wichtige menschliche Ebene sorgen.

Die Landespolitik ist ohnehin aus historischen Gründen viel russlandfreundlicher als in Westdeutschland und hat nichts gegen die neue Charmeoffensive aus der Lausitz. Neuerdings setzt selbst die Bundesregierung wieder auf bessere Beziehungen zu Moskau. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) sprach sich für mehr Handel aus – damit der Rubel rollt.

Von Ulrich Wangemann