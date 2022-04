Potsdam

Der Fakt ist nicht neu, die Ausmaße sind aber erschreckend. In Brandenburg gehören Übergriffe auf kommunale Amts- und Mandatsträger fast zum Alltag. Jeder dritte hat so etwas schon erlebt – von der direkten verbalen Bedrohung, über anonyme Hetze in Briefen oder im Netz bis hin zu körperlicher Gewalt.

Eine neue Studie bietet jetzt zum ersten Mal einen umfassenden Überblick über ein Thema, das in Brandenburg bisher unter dem Radar lief – in der Landespolitik, aber auch in der Gesellschaft. Viele dieser Vorfälle wurden nicht ernst genommen, blieben unentdeckt oder wurden nicht angezeigt. Oftmals aus Angst oder Scham. Weil Nachteile befürchtet werden und auch nur, weil eine Anzeige ohnehin keine Folgen für die Täter hat.

Die Dunkelziffer dürfte deshalb hoch sein. Schlimm ist, dass solche Angriffe inzwischen das Zeug haben, salonfähig zu werden. Das muss dringend verhindert haben. Denn ein solches Klima gefährdet letztlich die Demokratie. Wer will sich noch kommunalpolitisch engagieren, wenn er um Leib und Seele fürchten muss? Deshalb ist es von Innenminister Stübgen richtig, schnell Gegenstrategien zu erarbeiten. Es helfen nur volle Transparenz und kompromisslose Ächtung. Aber auch Polizei und Justiz müssen konsequenter als bisher gegen solche Umtriebe vorgehen.

Von Igor Göldner