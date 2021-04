Potsdam

Corona-Schnelltests sind eine Art Brückentechnologie: Bis das Impfen seine volle Wirkung entfaltet und am Ende hoffentlich die Pandemie besiegt, sollen regelmäßige Nasen-Proben Neuinfektionen schnell aufdecken. Und zwar bevor die Betroffene merken, dass sie krank sind. So gewinnt man wertvolle Zeit. Infizierte laufen nicht noch tagelang als Virenschleudern durch die Gegend, bis sie Fieber kriegen.

Die Pflicht besteht nur für die Firmen

Natürlich ist das ganze Prozedere erst einmal unangenehm. Aber was wir Pflegern und Schulkindern zumuten, kann man auch von Angestellten in Unternehmen erwarten. Dabei ist fein zu unterscheiden: Eine Testpflicht für Angestellte ist nicht gemeint. Nur wer in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Orten arbeitet, kann gezwungen werden, sich Stäbchen in die Nase zu führen. Verpflichtet sind künftig allein die Unternehmen – sie müssen Tests anbieten.

Mehr Akzeptanz dank neuer Freiheiten

Allerdings bietet das System einen starken Anreiz: Wer sich morgens im Betrieb einen Abstrich machen lässt, kann nach Feierabend mit der Negativ-Bescheinigung einkaufen gehen – oder ins Theater, ins Konzert, ins Kino? Solche praktischen Vorteile dürften künftig mehr und mehr dazu beitragen, dem massenhaften Testen mehr Akzeptanz zu verschaffen – und hoffentlich Leben zu retten.

Von Ulrich Wangemann