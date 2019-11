Was ist nur mit diesen Polizisten los?

Potsdam

Die politische Neutralität der Polizei ist eine der größten Errungenschaften des Rechtsstaats. Eine Gruppe von neun Polizisten aus Cottbus stellt dies jetzt durch eine Aktion infrage, die man mit viel gutem Willen als „unsensibel“, mit etwas klarerem Blick aber als brandgefährlich bezeichnen kann.

Jagdszenen mit Baseballschläger

Die Uniformierten posierten vor einer Wand, die klar zur Verhinderung von Anti-Braunkohl-Protest aufruft. Gemalt haben mutmaßlich Rechtsextreme das Wandbild. Ist es plausibel, dass die Beamten nicht wussten, welche Botschaft sie sich durch die Pose zu Eigen machen? Das ist ziemlich ausgeschlossen – zumal in der Lausitz, wo die rechte Szene schon vor wenigen Jahren mit Baseballschlägern Jagd auf linke Braunkohle-Gegner machte.

Die Botschaft: „Fühlt Euch nicht sicher!“

Die Botschaft an alle, die an diesem Wochenende zu Kundgebungen für ein schnelles Ende des Kohletagebaus anreisen, wäre klar: „Fühlt Euch hier nicht sicher, wir sind gegen Euch!“ Dieser Eindruck wäre verheerend, ist das Versammlungsrecht doch eines der wesentlichen Grundrechte in einer Demokratie. Jeder darf demonstrieren, solange er nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Die Polizei garantiert die Sicherheit der Teilnehmer.

Natürlich sind die „Ende Gelände“-Aktivisten durch ihre Besetzungsaktionen von Kohlegruben und Baggern eine Herausforderung für die Polizei. Doch macht man sich deshalb mit dem braunen Block gemein?

Im Politikunterricht durchgeratzt?

Man fragt sich schon, ob die jungen Beamten im Politik-Unterricht an der Polizei-Fachhochschule durchgeratzt haben. Oder ob sie doch eine inhaltliche Nähe zu den Urhebern des Wandbilds verspüren. Rechte Gruppen und Parteien haben die Angehörigen von Polizei und Armee schon lange als Rekrutierungsumfeld erkannt. Sie werden sich mit Anblick dieses Facebook-Posts bestätigt fühlen.

Von Ulrich Wangemann