Teltow

Gerade eine Woche ist es her, da schäumten Brandenburgs Bauern noch gegen das vom grünen Landwirtschaftsminister Axel Vogel vorgestellte Leitbild. Das wollte unter anderem eine Konzentration des märkischen Bodens in der Hand weniger Investoren verhindern. Mit solchen Vorgaben gefährde man gewachsene Strukturen der brandenburgischen Landwirtschaft, schimpfte der Landesbauernverband. Von diesen gewachsenen Strukturen sprach dessen Vorstand Henrik Wendorff auch am Donnerstag nach dem ersten digitalen Landesbauerntag zwar immer noch, doch insgesamt gibt man sich milder. Mit viel gutem Willen lässt sich der jetzt von den Bauern beschlossene neue Weg in der Landwirtschaft sogar als Entgegenkommen lesen.

Bauern greifen grüne Ideen auf

Größere Ställe für Rinder und Schweine, Blühstreifen hier und da und vor allem eine regionale Vermarktung – welcher grüne Politiker könnte dagegen etwas haben? Doch bei genauerem Hinsehen zeigt das Papier, dass man sich der hehren Ziele allenfalls in Trippelschritten und auch nur unter bestimmten Bedingungen nähern will. Regionale Vermarktung sei zum Beispiel nur „durch höhere, faire Erzeugerpreise“ möglich. Außerdem müsse die Politik richtige Rahmenbedingungen setzen. Bleibe alles wie es ist, „haben unsere Vorschläge keine Chance auf Umsetzung“ sagen die Bauern. Ihr Papier ist Verhandlungsmasse. Aber immerhin wollen die Bauern grundsätzlich nachhaltig, tier- und umweltfreundlich sein. Und das ist schon einmal ein guter Anfang für die Verhandlungen über Brandenburgs Agrarpolitik.

Von Rüdiger Braun