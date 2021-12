Potsdam

Die Corona-Hilfen des Staates haben vielen Betroffenen ohne Zweifel geholfen, durch die schwierige Zeit zu kommen. Und dennoch fallen immer wieder, wenn neue Eindämmungsverordnungen beschlossen werden, vergleichsweise kleine Branchen völlig unvorbereitet durchs Rost, die damit so gar nicht rechnen konnten.

Wie kürzlich in Brandenburg nach dem Verbot der Weihnachtsmärkte. So mussten über Nacht Schausteller und Händler ihre Buden und Zelte wieder abbauen. Sie empfinden das als ungerecht, oft als persönliche Katastrophe. Denn sie haben keine Chance, für den erhofften Umsatz entschädigt zu werden – auch nicht über die vom Bund geplanten Überbrückungshilfen.

Weil es sich dabei um eine überschaubare Zahl an Betroffenen handelt und weil nicht jeder Händler mit Kunsthandwerk-Artikeln die bürokratischen Hilfsanträge stellen will, hätte die Landesregierung selbst die Initiative ergreifen können. Es wäre auch eine Geste in Richtung dieser Personengruppe gewesen, wenn sie schnell und unkompliziert Soforthilfen locker gemacht hätte.

Stattdessen stehen Schausteller nun vor einer riesigen, undurchschaubaren Wand an Bundeshilfen, die sie nie erreichen werden oder wenn, dann viel zu spät. Andere Branchen hatten mehr Glück und vielleicht eine bessere Lobby.

Von Igor Göldner