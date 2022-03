Potsdam

Die vorrangig aus kleinen und mittleren Unternehmen bestehende regionale Wirtschaft im Land ist in großer Sorge. Die Energiepreise steigen momentan ins Unermessliche. Alles wird teurer, dazu kommen die wegbrechenden Ost-Märkte nach Russland und Belarus. Dabei leiden viele Firmen immer noch unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Und nun ist Krieg. Dabei sind die Folgen des Überfalls von Russland auf die Ukraine noch gar nicht absehbar. Wenn eintritt, was Wirtschaftsminister Steinbach prophezeit, dass nämlich die ostdeutsche Wirtschaft erneut stärker leiden wird als im Westen, dürften etliche Firmen in neue Existenznöte geraten. Nur was ist zu tun?

An Vorschlägen und Ideen mangelt es nicht, die Politik müsste nur endlich einen Plan vorlegen, wie sie die Energiepreise dämpfen und Verbraucher entlasten will. Entscheidend ist, dass Vorkehrungen getroffen werden, um die Versorgungssicherheit bei Energie und Strom zu garantieren. An der schrittweisen Absenkung von Steuern auf Energieerzeugnisse führt kein Weg vorbei. Ebenso an der Erhöhung der Pendlerpauschale. Wichtig ist jetzt aber auch, an alle Verbraucher zu denken. Eine warme Wohnung darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Der Zuschuss für Heizkosten an Haushalte mit geringen Einkommen muss vom Bund schnell kommen. Und es braucht Regeln, um Strom- und Gassperren auszuschließen.

Von Igor Göldner