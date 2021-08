Potsdam

Es ist ein gewagter Vorstoß, mit dem sich Wirtschaftsminister Steinbach nicht nur Freunde gemacht hat. Er will die bisherigen Ausbauziele für die Windenergie deutlich anheben. Was bedeutet, dass sich der Zwei-Prozent-Flächenanteil im Land für neue Windkraftanlagen erhöhen wird. Auf konkrete Zahlen will er sich noch nicht festlegen. Erst Ende des Jahres soll die ganze Energiestrategie vorliegen.

Dass er damit schon heute für gehörigen politischen Sprengstoff sorgt, steht fest. In der rot-schwarz-grünen Koalition ist es die CDU, die das Vorpreschen des Ministers mit Argusaugen verfolgt. Spannend wird es sein, ob sich am Ende in der CDU die einflussreichen Windkraftgegner durchsetzen werden oder nicht.

Steinbach tritt öffentlichen Debatte los

Steinbach hat zunächst einen Testballon gestartet und wird sich genau anschauen, was er in dieser Dreier-Koalition durchsetzen kann. Er hat damit auch eine öffentliche Debatte losgetreten, was Politik betroffenen Menschen für den Klimaschutz zumuten kann.

Steinbach braucht jetzt zweierlei: Das Gesamtkonzept muss schlüssig sein und sollte länger Bestand haben als frühere Energiestrategien, die sich ständig nach kurzer Zeit überholt und daher wenig Aussagekraft hatten. Und es bedarf eines Plans, wie mehr Windräder von den Menschen vor Ort akzeptiert werden.

Von Igor Göldner