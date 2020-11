Potsdam

Fast genau ein Jahr ist es her, als die frisch geschmiedete neue Koalition sich anschickte, künftig zu dritt das Land Brandenburg zu regieren. Die SPD – der damalige Wahlgewinner auf den letzten Metern – hatte sich CDU und Grüne mit ins Boot geholt, die bis dahin in der Opposition saßen. Mit hohem Tempo waren viele ehrgeizige Vorhaben formuliert und viel Zuversicht versprüht worden. Dass sich die drei ungleichen Partner erst finden mussten, war absehbar. Nicht absehbar war, dass dafür kaum Zeit war. Denn schon nach wenigen Wochen geriet die Koalition in einen Ausnahmezustand, wie noch keine vor ihr. Der mühsam verhandelte Koalitionsvertrag samt Finanzplanung war plötzlich nur noch Makulatur. Fortan ging es ausschließlich darum, dafür zu sorgen, dass die Corona-Krise nicht außer Kontrolle gerät.

Mit einem Maß-und-Mitte-Kurs gelang das im Großen und Ganzen gut. Aufbrechende Konflikte, wie zur Flüchtlingspolitik, zur Abschiebung kriminell gewordener Asylbewerber oder zur Aufnahme von Krediten, wurden frühzeitig entschärft. Keiner hatte Interesse zur Eigenprofilierung oder zu Eskalationen, was wohl ohne den Druck durch die Pandemie anders ausgesehen hätte. Man hielt zusammen, weil alles andere keine Alternative war.

Die eigentliche Bewährungsprobe aber steht noch bevor: Es muss ein Weg gefunden werden, durch die Krise zu kommen, ohne den Zusammenhalt im Land zu gefährden.

Von Igor Göldner