Potsdam

In Brandenburg wird wieder über einen Wechselunterricht an Schulen nachgedacht. Eine solche Zweiteilung der Klassen, die es bereits im Frühjahr gab, soll die Ansteckungen reduzieren und die Zahl an Infektionen verringern. Die Effekte damals waren unterschiedlich. Während das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren wurde, gab es zumindest ein wenig Unterricht und soziale Begegnung für Kinder und Jugendliche. Zugleich war nicht zu übersehen, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern überfordert waren, je länger der Zustand anhielt.

Eine Doppelbelastung mit Homeoffice und Homeschooling könnte es nun demnächst wieder geben – das ist allein abhängig, ob sich das rasante Infektionsgeschehen in Brandenburg abbremsen lässt. Es ist richtig, dass die Politik, also die regierende Koalition, alles unternimmt, um die Schulen nicht erneut in den Wechselunterricht zu schicken. Es kann nur das letzte Mittel und das kleinere Übel sein, um komplette Schließungen von Schulen zu verhindern.

Entscheidend aber ist, dass sich die Schulen auf eine solche Situation rechtzeitig vorbereiten. Sie können aus den Erfahrungen des Frühjahrs lernen. Zum Beispiel, dass sich in kleineren Gruppen besser lernen lässt und Lehrende individueller auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können.

Von Igor Göldner