Potsdam

Wer tagsüber unterwegs ist, kann das in der Regel maximal mit dem eigenen Hausstand und einer weiteren Person tun. Die verhängte Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr unterbindet also eine Ansteckung zwischen Mitgliedern zweier Haushalte. Ist die neue Regelung dann wirklich sinnvoll?

Oder das Ehepaar, das sich am Abend noch einmal die Beine vertreten will, um den Kopf frei zu bekommen. Wo ist da die Infektionsgefahr?

Um Einschränkungen wie diese zu rechtfertigen, müssen gute Gründe vorliegen. Was Brandenburg noch vor der Bundes-Notbremse verfügt hat, ist aber eine Zumutung. Menschen wird verboten, auf die Straße zu gehen. Die Hauptbegründung, damit würden Mobilität und Kontakte eingeschränkt und Infektionen verhindert, ist pure Hoffnung und deshalb wenig überzeugend.

Rechtlich mindestens schwierig

Das mag in Metropolen wie Berlin vielleicht noch Sinn machen, wo am Wochenende auf den Straßen jede Menge Bewegung ist. Aber nicht in den kleinen Städten und Dörfern. Ob nächtliche Ausgangsbeschränkungen eine positive Wirkung haben, ist zumindest fraglich. Und rechtlich ist dieses Instrument, das die persönliche Freizügigkeit einschränkt, mindestens schwierig.

Die Politik, der nicht mehr einfällt, als zu so einem drastischen Mittel zu greifen, läuft Gefahr, damit auch diejenigen zu verprellen, die bislang alle Maßnahmen tapfer ertragen haben.

Von Igor Göldner