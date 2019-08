Potsdam

Was hat die AfD mit der NPD gemein? Jede Menge, sagen Antifa-Anhänger aus dem linken Spektrum. Nur das „D“ im Parteinamen, behauptet die AfD selbst. Man stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, werfe Radikalinskis in den eigenen Reihen konsequent raus, und so weiter und so fort.

Egal, welcher Sicht auf beide Parteien man zuneigt. Eine Schnittmenge gibt es jetzt schwarz auf weiß – ein Plakatmotiv, das im Brandenburger Landtagswahlkampf genutzt wird. Darauf zu lesen: Das Willy-Brandt-Zitat „ Mehr Demokratie wagen“.

Die NDP-AfD hat keine Skrupel, wenn es darum geht, überragende Figuren der deutschen Geschichte für die eigene Propaganda zu instrumentalisieren. Die rechtsextreme NPD wirbt auf Wahlplakaten mit Martin Luther – außer in Brandenburg in mindestens vier weiteren Bundesländern. Darauf wird dem Reformator, der 418 Jahre vor der Parteigründung das Zeitliche segnete, das Zitat in den Mund gelegt: „Ich würde NPD wählen. Ich könnte nicht anders.“

Nach dem Reformator hat es jetzt auch den ehemaligen Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt erwischt. In beiden Fällen sind die Betroffenen tot, können zwar im Grab rotieren, aber keine Unterlassungsklage anstrengen.

Wie Willy Brandts Vita als aufrechter Demokrat, der die großdeutschen „Vogelschiss“-Jahre von 1933 bis 1945 im skandinavischen Exil verbrachte, und der dumpfe Revisionismus der Gauland- und Kalbitz-AfD zusammen passen sollen, bleibt das schmutzige Geheimnis der Rechtspopulisten.

Von Thorsten Keller