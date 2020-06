Potsdam

Inmitten der vielen schlechten Nachrichten, die aus den krisengebeutelten Unternehmen zu hören sind, gibt es ein deutliches Zeichen der Hoffnung: Die meisten Betriebe bilden weiter aus, viele sogar im selben Umfang wie vor dem Corona-Schock.

Es ist ein wichtiges Signal der Zuversicht. Denn die Unternehmen glauben offenbar an eine vielversprechende Zukunft. Selbst Firmen, deren Geschäft praktisch zum Erliegen gekommen ist in der Krise, stellen junge Leute ein – so etwa die Unternehmen der Luftfahrtindustrie. Es ist vielleicht nützlich, in diesen gehetzten Wochen einmal zu schauen, welchen Blick langfristig planende Organisationen auf die aktuellen Verwerfungen haben.

Fachkräftemangel überdauert die Pandemie

Die Botschaft ist klar: Heute entscheidet sich, wie die Welt in drei, vier oder zehn Jahren aussieht. In den Personalbüros schaut man nicht nur bis zu den Sommerferien, zum Jahresende oder bis zu den nächsten Wahlen. Es geht um langfristige Sicherung von Arbeitskraft. Der Fachkräftemangel ist ja trotz der Epidemie nicht aus der Welt.

Ruhestandswellen rollen auf Firmen und Verwaltungen zu. In den Führungsetagen der Unternehmen gibt es keinen Zweifel. Corona wird vorübergehen. Wer heute den Kopf in den Sand steckt, gehört nicht zu den Visionären von morgen. Dieser Geist würde auch anderen Lebensbereichen gut tun.

Von Ulrich Wangemann