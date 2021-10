Potsdam

Der Pannenflughafen bleibt seinem Namen auch ein Jahr nach der Eröffnung treu: Kaum wird es am BER ein wenig voller, funktioniert nichts mehr. Die Flughafengesellschaft hatte die Passagiere zu Beginn der Herbstferien auf längere Wartezeiten eingestimmt und gebeten, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport zu erscheinen. Doch auch dieser Puffer war nicht ausreichend, um ein Chaos zu verhindern.

Und nein: Die riesigen Warteschlangen im Terminal lassen sich mit der Corona-Lage allein nicht erklären. Der Ferienbeginn war offenkundig schlecht vorbereitet, ob von den Airlines, den Dienstleistern oder vom Airport-Management kann den Reisenden letztlich egal sein. So etwas darf nicht passieren.

Andere Flughäfen machen es besser

Natürlich dauert es länger, wenn Impfdokumente gecheckt werden müssen. Aber vor dieser Herausforderung stehen andere Flughäfen auch. Auch in NRW und Hessen, wo ebenfalls Herbstferien starteten, wurde es am Wochenende in den Terminals voll und es dauerte etwas länger. In Köln/Bonn gab es Probleme mit den Gepäckbändern, ankommende Passagiere mussten ewig auf ihre Koffer warten.

Aber ein derartiges Abfertigungschaos mit verpassten Flügen wie in Schönefeld gab es dort nicht, auch nicht in Düsseldorf oder am Frankfurter Flughafen. Am BER wurden am Sonnabend 55.000 Passagiere abgefertigt. Das ist halb so viel wie an einem verkehrsreichen Tag vor der Corona-Krise. Wie groß also wird das Chaos erst werden, wenn sich die Fluggastzahlen normalisieren?

Von Torsten Gellner