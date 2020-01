Ohne Bürgerbeteiligung darf es keinen Flughafenausbau geben

Potsdam

Das Langzeitprojekt Flughafen hat die letzte große juristische Hürde genommen. Das Oberverwaltungsgericht hat auch die zweite Klage gegen die Erweiterung des Airports abgewiesen. Engelbert Lütke Daldrup kann einen Haken dran machen und sich um die Eröffnung im Herbst kümmern.

Die Politik allerdings darf das Thema nicht abhaken. Die Dimension, die der Flughafen in 20 Jahren annehmen soll, hat nichts mit dem zu tun, was einst geplant und genehmigt wurde. Und da der BER aus politischen Gründen am ungeeigneten Standort gebaut wurde, mitten im dicht besiedelten Gebiet, ist die Politik auch besonders verpflichtet, auf die Belange von Mensch und Umwelt Rücksicht zu nehmen. Eine Verdoppelung der Passagierkapazitäten auf fast 60 Millionen Menschen im Jahr 2040 muss durch ein neues Planfeststellungsverfahren begleitet werden. Das ist man den Nachbarn einfach schuldig.

Ob es aber zu den 58 Millionen Fluggästen überhaupt kommt, kann heute keiner seriös sagen. Fluggastprognosen lagen oft meilenweit daneben – das ist auch ein Grund für die Fehlplanungen von Schönefeld. Insolvenzen von Airlines hat keiner kommen sehen, und welche Folgen die Klimadebatte für die Entwicklung des Flugverkehrs in den nächsten 20 Jahren haben wird, weiß auch keiner.

Von Torsten Gellner