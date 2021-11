Potsdam

Berlin bekommt eine alte, neue Regierung – und das hat Folgen auch für Brandenburg – zumindest in der Theorie. SPD, Grüne und Linke wollen beispielsweise den Ausbau der Schieneninfrastruktur in der gemeinsamen Metropolregion Berlin-Brandenburg ausbauen. Ein sicher lobenswertes Ziel. Aber gewiss wird vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl deswegen kein Schienenkilometer zusätzlich gebaut, der nicht schon geplant oder seit Jahren angekündigt worden wäre – weder auf Berliner noch auf Brandenburger Seite. Wenn dies so wäre, käme es einem Mobilitätsmirakel gleich.

Neuanlauf beim Nachtflugverbot

Ein Wunder wäre es auch, wenn aus der Ankündigung bezüglich des Flughafens etwas herauskommen würde. Die Berliner Koalition will einen Neuanlauf beim Nachtflugverbot unternehmen. Solche wolkigen Ankündigungen gab es schon häufiger, greifbare Ergebnisse indes nie. Es ist kaum anzunehmen, dass die Flughafen-Gesellschafter dem wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen auch noch verkürzte Öffnungszeiten verordnen.

Bei drei Gesellschaftern am Tisch mit unterschiedlichen politischen Konstellationen wird es hier keine Einigung geben. Und das würde auch nicht unbedingt zu dem Ziel der Koalition passen, dass am BER künftig mehr Interkontinentalverbindungen angeboten werden.

Von Torsten Gellner