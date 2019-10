Die „schwäbische Hausfrau“ hat ausgedient

Potsdam

Die künftige Landesregierung nimmt kurz vor Inkrafttreten der Schuldenbremse einen kräftigen Schluck aus der Pulle und will einen Milliardenkredit aufnehmen. Ab dem 1. Januar 2020 wäre solch ein Vorgehen verfassungswidrig. Dieser Coup dürfte, vom Timing her, deutschlandweit seinesgleichen suchen.

Finanzpolitisch ist die Pump-Aktion eine schroffe Kehrtwende. Bislang war die sprichwörtliche „schwäbische Hausfrau“ das Vorbild der Christdemokraten in Sachen Haushaltsführung – mit Abstufungen auch bei den Grünen. Schulden machen galt als Verantwortungslosigkeit, für die insbesondere linke Parteien anfällig seien.

Doch die letzten Wahlen haben den Christdemokraten – und nicht nur ihnen – den Schreck in die Glieder gejagt. Viele Bürger ließen ihren Frust über ein löchriges Handynetz, lange Wartezeiten bei Ärzten und verfallende Bahnhöfe an der Wahlurne aus. Die strengen Haushälter von eben mussten feststellen: Die Wähler hatten den Eindruck gewonnen, man spare an ihnen. Das soll nun der etwas hektische Griff zum Scheckbuch ändern.

Der Riesenkredit hat vor allem eine Botschaft: Das Kenia-Bündnis signalisiert den Regionen außerhalb der Lausitz, dass man sie nicht vergessen hat. Denn von den Kohleausstiegs-Milliarden hat man in der Prignitz wenig.

Von Ulrich Wangemann