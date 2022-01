Potsdam

Auf Kriegsfuß stehen nach wie vor viele Menschen in Brandenburg mit dem Impfen. Die Gründe dafür sind verschieden. Fakt ist, dass alles Werben und Drängen, sich vor einer Corona-Infektion zu schützen, bisher nichts gebracht hat. Nur in Sachsen gibt es noch mehr Unwillige. Derweil rollt mit Omikron die nächste Welle an.

Jetzt wandte sich Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher mit einem Bürgerbrief an alle über 60-Jährigen. Da es (noch) kein Impfregister gibt und auch die Ministerin nicht wissen kann, wer schon geimpft ist, gingen die Briefe pauschal an alle Bürger in dieser Altersgruppe. Die Reaktionen, vor allem der bereits Geboosterten, waren erwartbar und ließen nicht lange auf sich warten: Was soll das? Andere erhielten die Post doppelt, was natürlich misslich ist und nicht passieren sollte.

Nur ist ein solcher Brief deshalb falsch? Mitnichten. Es war eine zentrale öffentliche Forderung, stärker für das Impfen zu werben. Die Politik, auch in Brandenburg, hatte sich da lange nicht mit Ruhm bekleckert. Auch greift die Kritik, hier werde im großen Stil (665. 000 Euro) Geld verschwendet, zu kurz. Man muss sich nur die Kosten von bis zu 90 .000 Euro anschauen, die bei einem Covid-Intensivpatienten anfallen. Der Brief lohnt sich, auch wenn die direkte Ansprache der Ministerin nicht alle Menschen umstimmen wird.

Von Igor Göldner