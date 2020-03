Bewährungsprobe fürs föderale System

Potsdam

Typisch Flächenland: Die Landkreise und großen Städte im Land legen in Brandenburg fest, wer von den Beschäftigten unverzichtbar für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens in Zeiten von Corona ist – und zum Beispiel seine Kinder weiter in Kitas geben darf. Die Landesregierung hingegen gibt nur „Empfehlungen“ heraus.

Die Zentrale kann nicht alles wissen

Was Kritiker als einen Auswuchs unseres föderalen Systems bezeichnen, ist eigentlich eine Stärke. Was weiß man in den Hauptstädten schon von den Begebenheiten vor Ort? Es ist deshalb völlig richtig, den Kommunen die Entscheidung darüber zu überlassen, wer bevorzugt behandelt wird.

Kommunale Behörden kennen sich besser aus

Zweifellos müssen in großen Kraftwerken die Elektriker weiter zur Arbeit gehen können, weil sonst die Lichter im Land ausgehen – deshalb muss man aber nicht landesweit jeden Elektriker zur Gruppe der Unabkömmlichen rechnen. Nicht jeder Lagerarbeiter braucht einen Sonderstatus. Wenn solche Beschäftige aber in einem großen Logistikzentrum irgendwo in Brandenburg die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln (und Klopapier!) sicherstellen, gehören sie zur kritischen Infrastruktur.

Zeitverzug darf nicht der Preis des Föderalismus sein

Der Föderalismus mit seiner ziemlich weitgehenden kommunalen Selbstbestimmung muss sich in dieser Krise bewähren. Zu Verzögerungen darf es nicht kommen. Er kann im Zweifel sogar zeigen, dass er schneller und präziser Lösungen hinbekommt als eine Zentralregierung per Ukas.

Von Ulrich Wangemann