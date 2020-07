Potsdam

Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Aber muss es so lange dauern? 2014 berichtete die MAZ erstmals über den damaligen Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums, das lästige Dauerblinken von Windrädern zu beenden. Schon damals war es technisch möglich, die Riesen erst dann leuchten zu lassen, wenn tatsächlich mal ein Flugzeug in kritischer Höhe herannaht. Sechs Jahre und viele Verhandlungen später zeigt sich, dass die Umrüstung der Anlagen wohl weitere Jahre dauern wird.

Zwar ist die Technik prinzipiell da, aber sie ist noch nicht abschließend zertifiziert und es gibt zu wenig Marktvielfalt. Das führt zu einer sich selbst verstärkenden Verzögerung: Wenn jetzt schon mit Händen zu greifen ist, dass wegen mangelnder Anbietervielfalt die Umrüstfrist um ein weiteres Jahr oder gar mehr verlängert wird, dann werden sich die meisten Betreiber von Windparks auch entsprechend Zeit lassen. Irgendwann beißt sich die Katze in den Schwanz.

Wie viel mag die Technik wirklich bringen? In jedem Fall sollte sie künftig zum Standard gehören, denn es ist ja nicht nur für Mensch und Tier eine lästige Zumutung. Gerade in weiten Teilen Brandenburgs, die nicht zur Flughafen-Einflugschneise gehören, blinken die Windräder die meiste Zeit sinnlos vor sich hin. Wenn das geändert wird, kann das die Ablehnung solcher Anlagen ein wenig mildern. Akzeptanzwunder darf man aber nicht erwarten.

Von Torsten Gellner