Zupacken statt Zaudern

Potsdam

In dem notorisch peniblen Deutschland ist gerade eine ziemlich packende Phase angebrochen: Die Regelfetischisten in den Ämtern müssen sich im Schweinsgalopp auf eine Art Notstandswirtschaft einrichten. Das heißt: Zulassungsverfahren, Begutachtungen und Tiefenprüfungen, die sonst Monate dauern, müssen angesichts der Corona-Epidemie binnen Tagen auf den Weg gebracht oder besser noch abgeschlossen werden.

Bewahren wir uns die hemdsärmlige Art

Jetzt kann das Land zeigen, dass es seine planvoll zupackende Art nicht verlernt hat in Jahren des Wohlergehens. Eine neue Produktionsstrecke für Desinfektionsmittel bei BASF inklusive Zertifizierung? Darf nicht bis zum Sommer dauern. Besser wäre: bis Freitag. Denn in den Arztpraxen sind die Schränke leer. Ein improvisiertes Krankenhaus am Berliner Funkturm? Muss fertig sein, bis die Infektionswelle ihren Höhepunkt erreicht. Ein Milliardenpaket, um die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns zu abzufedern? Muss am 1. April durchs Parlament. Sonst sind die Betriebe bald tatsächlich tot.

Wenn die Corona-Krise eines Tages Geschichte sein wird, sollten wir uns alle daran erinnern, welche Tatkraft in diesem Gemeinwesen schlummert. Die Handlungsfähigkeit, die Politik, Verwaltung und Wirtschaft gerade an den Tag legen, sollte nicht auf Krisenzeiten beschränkt bleiben.

Von Ulrich Wangemann