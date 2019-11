Kommentar zum Insektensterben: Es braucht weitere Ursachenforschung

Das erste Berliner Derby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga elektrisiert auch die Prominenten in und um die Hauptstadt. Am Samstag empfängt der Aufsteiger aus Köpenick den Club aus dem Westen Berlins. Der Fernsehmoderator und Potsdamer Günther Jauch zum Beispiel hält seit über 50 Jahren zu Hertha.