Ziemlich realo, die märkischen Grünen

Potsdam

Die Grünen haben mit ihrem Votum für eine Kenia-Koalition in Brandenburg deutlich gemacht, dass sie den Ernst der Lage erfasst haben. Neuwahlen kann niemand wollen. Unvorhersehbar sind die Ergebnisse und die Grünen könnten in einer erneuten Polarisierung zwischen SPD und AfD ungewollt Federn lassen. Für das politische System wäre es darüber hinaus ein Armutszeugnis, würde eine Regierungsbildung zwischen Parteien scheitern, die in vielen Politikfeldern gar nicht weit auseinanderliegen. Für die Grünen gibt es einen weiteren guten Grund, in Brandenburg mit am Regierungstisch zu sitzen. Das Land ist Schauplatz der symbolträchtigen Auseinandersetzung um das Ende des Braunkohleabbaus. Auf diesem Feld bietet eine Regierungsbeteiligung die Möglichkeit, direkt in Entscheidungen einzugreifen und konkrete Ergebnisse vorzulegen. Das hat auch die Bundesspitze erkannt – wohl deswegen deshalb gehörte die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zum Sondierungsteam. Früh hat die Parteiführung es zur roten Linie erklärt, dass kein Dorf mehr abgebaggert, kein neuer Tagebau mehr begonnen und kein alter erweitert werden darf. Diese Trophäe sollten die Grünen erhalten, denn bundesweit wären einstürzende Dorfkirchen nicht mehr vermittelbar. Damit ist allerdings noch lange nicht der Forderung entsprochen, den Kohleausstieg vors Jahr 2035 vorzuziehen. Ein solches Datum hat seriöserweise noch kein Grünen-Politiker in Brandenburg fest versprochen. Ziemlich realo, diese Grünen in der Mark.

Von Ulrich Wangemann