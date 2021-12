Potsdam

Abermals kokettierte Finanzministerin Lange (SPD) in einer Haushaltsrede mit der Selbstbeschreibung, sie sei ja nicht das „Sparmariechen“ aus der Prignitz. Was sie damit ausdrücken wollte, blieb allerdings vage und passte zugleich zu den vielen widersprüchlichen Signalen, die die rot-schwarz-grüne Koalition mit ihrem Haushaltsplan für 2022 aussendete.

Nicht gegen eine Krise anzusparen, ist sicher richtig und nachvollziehbar. Nur wie weit darf man da gehen? Das blieb offen, weil jeder Partner dem Koalitionsfrieden zuliebe an seinen Projekten weitgehend festhalten durfte. Das lässt Zweifel aufkommen, wie diese Koalition in den Spar-Modus zurückkehren will, wenn die Pandemie irgendwann einmal dem Ende entgegengeht. Nur mit dem Zeigefinger zu mahnen, dass alle Reserven für die kommenden Jahre aufgebraucht seien, wird dann nicht mehr reichen.

Bezeichnend an der gestrigen zweiten Lesung war auch, wie die Einwände des Rechnungshofs, dringend etwas gegen die strukturelle Schieflage des Etats zu tun, weitgehend ignoriert wurden. Konsolidierung des Haushalts? Später, irgendwann. Zunächst ist man aber weiter im Krisen-Modus. Die halbe Milliarde Euro Vorsorge, auch für das Impfen und Testen, zeigt nur, wie sich die Koalition für alle Risiken absichert und offenbar mit allem rechnet.

Von Igor Göldner