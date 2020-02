Die Linke ist nach ihrer Wahlniederlage auf Selbstfindungskurs

Potsdam

An Appellen hatte es auf dem Linken-Parteitag nicht gemangelt, Einzelne für das Landtagswahl-Desaster möglichst nicht abzustrafen. Nur genutzt hat es wenig. Den Ärger vieler Delegierter bekam die bisherige Landeschefin Anja Mayer mit voller Wucht zu spüren. Ihr wurde mit nur 62 Prozent eine Abfuhr erteilt – wohl auch stellvertretend für all das, was unter Rot-Rot sowie im Wahlkampf und danach schief ging. Das war es allerdings auch schon. Die befürchtete Abrechnung ging am Ende glimpflich über die Bühne. Der Riss durch die Partei fand nicht statt.

Der Linken stehen dennoch harte Zeiten bevor. Der Wahl-Schock (nur 10,7 Prozent) sitzt tief bei einer Partei, die einmal fast 30 Prozent der Wähler erreicht hatte. Das war vor gut zehn Jahren. Wofür die Linke heute noch gebraucht wird, darauf gab auch der Parteitag keine überzeugende Antwort. Vielmehr schien es, als bräuchte der angeschlagene Landesverband zunächst einmal eine Phase der therapeutischen Selbstfindung. Die Generaldebatte mit vielerlei eigenwilliger Reden war offenbar der Start dafür.

Das Machtzentrum dürfte sich auf die Landtagsfraktion verlagern, die allerdings personell ausgedünnt ist. Allein Attacken auf die Kenia-Koalition werden aber nicht reichen, um aus dem Tief herauszukommen.

Von Igor Göldner