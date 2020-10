Potsdam

Die Corona-Lage droht außer Kontrolle zu geraten – auch in Brandenburg. Deshalb hilft jetzt kein Kleinreden der Krise, sondern nur drastische Gegenmaßnahmen, die wohl die letzte Chance sind, um eine Katastrophe zu verhindern. Die Zeit freiwilliger Appelle, sich mit Kontakten zurückzuhalten, auch um andere zu schützen, haben nichts gebracht.

Doch jede der verfügten Zwangsmaßnahmen löst sofort eine Kettenreaktion aus, deren Folgen die Politik zuletzt nicht im Blick hatte. Deshalb ist es jetzt wichtig, Betroffenen wie Gastronomen und Kulturleuten unter die Arme zu greifen. Schließlich geraten sie unverschuldet und unfreiwillig in Not.

Anzeige

Das neue Hilfspaket dürfte auch auf die aktuelle Finanzplanung der Koalition, die gerade Landesetat samt Sondervermögen mit Milliardenkrediten verhandelt, Einfluss haben – auch wenn die meisten Mittel der Bund zur Verfügung stellt. Die Einigung, nur für zwei und nicht wie vorgesehen für drei Jahre eine Notlage festzuschreiben, ist ein typischer rot-schwarz-grüner Kompromiss. Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch aus. Wie hoch ist das Bündnis bereit, sich zu verschulden und auf bisherige Vorhaben zu verzichten? Vorrang sollten in jedem Fall diejenigen haben, die jetzt wieder neu in Not geraten und dringend finanziellen Ersatz benötigen.

Von Igor Göldner