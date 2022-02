Potsdam

Der Corona-Rettungsschirm ist Kernstück der Brandenburger Koalition, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Schon frühzeitig waren sich die drei Partner einig: Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Um Menschen, Branchen und Kommunen zu helfen, wurden milliardenschwere Kreditermächtigungen beschlossen, die einen – verglichen mit der Zeit vor der Pandemie – fast schwindelig werden ließ.

Nun muss nicht darüber diskutiert werden, dass nichts so unsicher ist wie solche Krisen-Zeiten und dass keiner weiß, wie lange so etwas andauert. Vorsorge zu treffen, auch in großzügiger Art und Weise, ist deshalb wichtig. Und dennoch ist der geringe Mittelabfluss der Corona-Hilfen in diesem Ausmaß unerwartet und dürfte selbst den einen oder anderen Koalitionspolitiker überrascht haben.

Nur ein Drittel der Summen für Hilfspakete wurde ausgegeben – das wirft Fragen auf. Vieles ist erklärbar, der unsicheren Pandemie-Situation geschuldet oder dem Agieren des Bundes, aber mit Sicherheit nicht alles. Warum kommen die im Krisenverlauf bereitgestellten Hilfspakete vor Ort nicht an? Falls es Lücken gibt oder Fehler gemacht worden, sollte das transparent auf den Tisch. Auch wenn Finanzpolitiker sich zu Recht freuen, dass gespart und staatliche Hilfen nicht in Anspruch genommen wurden.

Von Igor Göldner