Als die Milzriss-Affäre bekannt wurde, tat Andreas Kalbitz das, was er immer tut, wenn er etwas getan hat, was man nicht tut. Er verharmloste und suchte die Schuld bei anderen. Seine parteiinternen Gegner würden ein Schmierentheater inszenieren, meinte er. Es sei doch kein Zufall, dass die Geschichte wenige Tage vor der Verhandlung um seinen Parteiausschluss die Runde mache. Ja, die Affäre mag seinen Kontrahenten in die Hände gespielt haben. Aber zugelangt hat immer noch er selbst – der notorische Rechtsausleger Andreas Kalbitz.

Kleiner Wumms?

Hartnäckig hält die Fraktion an der Lesart fest, es sei ein kleiner freundschaftlicher Wumms gewesen, den Dennis Hohloch – ein enger Vertrauter von Kalbitz – mit einem Milzriss ins Krankenhaus gebracht hat. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Um Kalbitz zu entlasten und den Zwischenfall kleinzureden, wurde ja auch die Mär verbreitet, Hohloch habe an einer Vorerkrankung gelitten; eine Zyste sei geplatzt. Das hat Hohloch inzwischen dementiert.

Riss in der Partei

Erst der Milzriss, dann der Riss in der Partei: Das Lager der Kalbitz-Getreuen wurde kleiner, das der Gegner größer. Es sind aber keine klassischen Lager, die sich da gebildet haben. Es ging nicht mehr um Gemäßigte gegen Flügel-Extremisten. Denn selbst Flügel-Leute und Identitäre haben inzwischen Zweifel, ob Kalbitz mit seinen ständigen Eskapaden der Partei noch nützlich sein kann.

Sie müssen jetzt einräumen, dass ihre liebsten Feindbilder Jörg Meuthen und Beatrix von Storch, die Kalbitz aus der Partei haben wollen, doch Recht gehabt haben: Die AfD hat sich durch Kalibtz angreifbar gemacht. Kalbitz hat sich am Ende selbst auf die Bretter geschickt. Das schließt ein Comeback aber nicht aus.

