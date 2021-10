Potsdam

Der Zeitpunkt für den Rückzug von SPD-Fraktionschef Erik Stohn kommt überraschend. So kurz nach einer Bundestagswahl, die für die SPD so erfolgreich war. Auch in Brandenburg, wo alle zehn Direktmandate gewonnen wurden. Andererseits steht jetzt die Wahl der Fraktionsspitze an. Stohn, erst seit zwei Jahren an der Spitze, musste handeln.

Er ahnte wohl, dass er sich trotz aller Verdienste um die Partei knapp werden könnte. Stohn war Wahlkampfchef 2019 und hatte einen Anteil daran, dass die SPD und nicht die AfD am Ende vorn lag. Doch sein Rückhalt in der Fraktion bröckelte, je länger er im Amt war. Allerdings entlud sich die Unzufriedenheit nie öffentlich, sie schwelte aber intern. Stohn hätte womöglich eine bittere Abwahl gedroht, wäre er erneut angetreten. Diese Schmach ersparte er sich und verzichtete auf einen Machtkampf mit dem immer stärker gewordenen Daniel Keller.

Schon länger waren die Messer gewetzt worden, um Stohn zur Strecke zu bringen, der viele Abgeordnete nicht überzeugte. Sie machten ihn dafür verantwortlich, dass die Fraktion als wenig schlagkräftig und inhaltsleer daherkommt. Die ungewöhnliche Revolte der Stohn-Gegner scheint gelungen. Ob jetzt aber wirklich Ruhe einkehrt, ist offen. Zu viele Fragen bleiben ungeklärt.

Von Igor Göldner