Update für alte Brandenburg-Klischees

Potsdam

Das alte Klischee vom prekären Brandenburg, der kargen Mark mit ihren Industrieruinen und aussterbenden Straßendörfern ist nicht mehr zeitgemäß. Mancher Verwandter in Westdeutschland dürfte staunen, wenn er den Sozialbericht des Statistikamts überfliegt: In Armut abzurutschen – das ist nur noch in Bayern und Baden-Württemberg unwahrscheinlicher als in Brandenburg.

Vorsicht, Statistikfallen!

Man muss bei dieser Statistik (wie bei allen) natürlich aufpassen: Die viel höhere Wohneigentumsquote im Westen ist nicht berücksichtigt, auch vererben Westdeutsche in der Regel mehr als die Ostdeutschen, die in 40 Jahren DDR praktisch keinen Vermögensaufbau betreiben konnten.

Arbeitslosigkeit ist kaum noch Thema

Dennoch: Ein auf Hochtouren brummender Arbeitsmarkt im weiteren Raum um Berlin beschert dem Land und seinen Bürgern einen Boom, von dem man an der Mecklenburgischen Seenplatte oder in der Magdeburger Börde nur träumen kann. Die Hartz-IV-Quote ist erheblich gesunken, Arbeitslosigkeit ist kaum noch ein Thema im Metropolenraum. Einkommensstarke Familien ziehen aus dem überbordenden Berlin ins Umland. Brandenburg erntet die Früchte des Berlin-Hypes, ohne die teure Infrastruktur der Bundeshauptstadt bezahlen zu müssen.

Eine luxuriöse Position

Das ist eine Luxus-Position. Um die meisten europäischen Hauptstädte herum hat sich ein Wohlstandsband gelegt. Das passiert seit einigen Jahren auch hierzulande – Brandenburg muss nur aufpassen, dass seine Randgebiete davon ebenfalls profitieren.

Von Ulrich Wangemann