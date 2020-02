Auch die Gastronomie in Brandenburg hat aufgeholt

Potsdam

Am mittlerweile seit 30 Jahren anhaltenden Aufschwung in der märkischen Tourismuswirtschaft sind mehrere Aspekte erfreulich: Die Struktur ist kleinteilig, die 100.000 Arbeitsplätze, die direkt oder über Umwege dem Fremdenverkehr zuzurechnen sind, hängen nicht an wenigen großen Unternehmen. Das macht sie relativ krisensicher.

Zufluchtsraum für Großstädter

Außerdem ist ein Ende des Wachstums nicht abzusehen. Denn Berlin wächst und damit steigt die Zahl jener Großstädter, die am Wochenende oder in den Ferien Reißaus nehmen aus ihrer immer dichter besiedelten Stadt.

Zudem haben die Polen dank einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung immer mehr Geld in den Taschen und geben es gern in ihrem Nachbarland aus. Ähnliches gilt für die Tschechen. Anzunehmen ist darüber hinaus, dass die Eröffnung des BER bessere Verbindungen in andere Städte Europas bringen wird.

Gastronomie ist deutlich besser geworden

Nicht zuletzt hat die Mark in Sachen Gastronomie enorm aufgeholt. Man kann sehr gut essen gehen. Die berühmte Spottzeile des Kabarettisten Rainald Grebe „Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg“ ist inzwischen etwa 15 Jahre alt – und hat glücklicherweise viel von ihrem Wahrheitsgehalt eingebüßt. Und Grebe selbst hat sich in der Uckermark niedergelassen.

Von Ulrich Wangemann